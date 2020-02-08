В Ишимбае семье с ребенком-инвалидом выделили квартиру в подвальном помещении. Об этом сообщила волонтер «Радуга добра» Регина Биргулиева.







Мать мальчика рассказала, что положенного пандуса они добивались два года, однако в итоге его построили с нарушениями – подняться по такому пандусу невозможно. Кроме того, прямо в жилых комнатах стоит канализационная труба. Женщина пожаловалась, что в квартире неприятно пахнет.



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Фото: скриншот видео

Ребенок перестал передвигаться по квартире на коляске самостоятельно: из-за неровных полов мальчик несколько раз падал. Его мать отметила, что квартира находится не в собственности, и делать дорогостоящий ремонт самостоятельно нецелесообразно.