В Дюртюлинском районе учителей вынуждают направить свой заработок на празднование 75-летия Победы
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В Дюртюлинском районе школьных учителей вынуждают перечислить свой однодневный заработок в культурно-досуговый центр для празднования 75-летия Победы в ВОВ. Об этом сообщается в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны из Иглинского района на 90-летний юбилей получила коробку конфет, пачку чая и открытку
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Источник:
gorobzor.ru
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