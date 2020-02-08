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В Дюртюлинском районе учителей вынуждают направить свой заработок на празднование 75-летия Победы

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 71
Рубрика: Общество
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе учителей вынуждают направить свой заработок на празднование 75-летия Победы

В Дюртюлинском районе школьных учителей вынуждают перечислить свой однодневный заработок в культурно-досуговый центр для празднования 75-летия Победы в ВОВ. Об этом сообщается в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны из Иглинского района на 90-летний юбилей  получила коробку конфет, пачку чая и открытку
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Источник: gorobzor.ru
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