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«Может у неё чердак поехал?»: жительница Октябрьского в купальнике помыла светофор и облилась молоком

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 93
Рубрика: Общество
Теги: Октябрьский
Комментарии (0)
«Может у неё чердак поехал?»: жительница Октябрьского в купальнике помыла светофор и облилась молоком

Эпатажное видео выложила в сеть жительница города Октябрьский. Регина Румянцева в купальнике помыла светофор на оживленной улице, а потом облилась молоком. Пользователи сети спорно отнеслись к выходке девушки.

Под весёлую музыку девушка без верхней одежды моет светофор на одной из улиц города. Регина смеётся, улыбается и машет водителям. А в какой-то момент остаётся в купальнике и обливает себя молоком.

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Многие пользователи сети негативно высказались о поступке девушки. «Страшно за будущее, ради хайпа начнут убивать скоро», «Может у неё чердак поехал?», «Смысл данной акции?» — нелестно отозвались комментаторы. Однако были и те, кто поддержал Регину: они искренне поделились, что видео поднимает настроение, а злые люди будут всегда, и на обидные комментарии обращать внимание не стоит.

Сама Регина рассказала, что это был просто спор, а видео ребята сняли, чтобы поделиться хорошим настроением. Девушка расстроена негативной реакцией, ведь хотела просто повеселить своих подписчиков.

Регина Румянцева:
Будьте добрее друг к другу, от этого ваша жизнь станет только лучше.

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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