Частный перевозчик из Уфы сделал бесплатным проезд для ветеранов войны

В Уфе частный перевозчик ИП Искалин сделал проезд на своих маршрутах бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографии с соответствующими объявлениями в салона 272 и 298 автобусов появились в социальных сетях. Пользователи инициативу предпринимателя восприняли, мягко говоря, с холодком.







– Они не ездят на маршрутках, в силу своего возраста. Пиар, очередной пиар за счёт ветеранов, – написала в комментариях уфимка Лиана С.

Другой горожанин и вовсе назвал идею «глумлением над ветеранами войны», которые, по его мнению, не ездят на маршрутках. Впрочем, среди жителей столицы Башкирии нашлись и те, кто выступил в защиту перевозчика: «Что не сделай, все равно полно желчных людей, которые все раскритикуют. Лучше не делать добра, как говорится, – не получишь и зла».К слову, помимо стопроцентных скидок для ветеранов, перевозчик также снизил стоимость проезда пенсионерам – на 7-10 рублей.