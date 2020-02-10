"Проиграла спор другу": жительница Октябрьского рассказала, почему разделась возле светофора

В Октябрьском не утихают споры из-за эпатажного поступка юной жительницы. На минувших выходных девушка по имени Регина Р. облилась молоком и помыла светофор. Видео с ней публиковали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как она протирает светофор, а после обливается молоком.



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Фото: скриншот

По словам девушки, она проиграла спор своему другу, а видеозаписью решила поднять настроение горожанам. Регина также поблагодарила за отклик пользователей, отметив, что «ей искренне жаль тех людей, в которых столько негатива». В комментариях к видео можно заметить, что не все оценили ее поступок. Некоторые пользователи отметили, что это «дурдом», а некоторые посмеялись над несуразностью выходки Регины.