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В Башкирии сократили сроки получения материнского капитала

Добавлено: 11.02.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии сократили сроки получения материнского капитала

В Башкирии программу по выдаче маткапитала продлили до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, положено 466 617 рублей.

В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей. При этом если раньше документы рассматривались не менее месяца, то теперь решение будет приниматься за 15 дней. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

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— В части получения маткапитала работа ведется и над упрощением самой процедуры. Сокращаются сроки получения до 5 дней с момента рождения ребенка. Также теперь работает принцип «одного окна» – оформить все документы можно в одном месте. Расширение же возможностей использования маткапитала станет хорошей помощью и поддержкой для семей. Госсобрание республики готовится провести по данной теме парламентские слушания в апреле текущего года, — прокомментировала председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» в Башкортостане, депутат республиканского парламента Римма Утяшева.
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Источник: proural.info
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