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Жители Нижегородки выступили против создания в местном санатории карантинной зоны

Добавлено: 11.02.20
Просмотров: 87
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Жители Нижегородки выступили против создания в местном санатории карантинной зоны

Жители Нижегородки не хотят, чтобы в санаторий «Родник здоровья», который находится в их селе, свозили прилетевших их Поднебесной китайцев, и создали вчера, 10 февраля, протестную петицию. По состоянию на 11 февраля ее подписали 20 человек. Эту петицию они адресовали главе Башкирии Радию Хабирову.

— Мы против создания карантинной зоны в селе Нижегородка Уфимского района для туристов, прибывших из Китая. Это профилакторий, а не инфекционная больница! Карантинный центр нужен, но в специализированной организации, где будут работать специалисты и соблюдаться все условия карантина, — сказано в петиции.

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Башкирии Александр Жеребцов предложил отправить в Нижегородку китайцев, которые прилетели из Поднебесной, но не имеют признаков инфекции.

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Источник: ufa1.ru
Фото: lidiatur.ru
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