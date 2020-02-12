В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника

Глава республики Радий Хабиров порадовался открытию после капремонта детской поликлиники в Салавате.







Медицинское учреждение рассчитано на 480 посещений в смену.

— Там— просторные и светлые врачебные кабинеты, красочно оформленные холлы, — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров и наметил ближайшие планы на ближайшее время. — Теперь наша задача — вместе с главой города Салавата постараться, чтобы сюда пришли работать опытные специалисты, с добрым, ответственным отношением к профессии. И помогли нам сделать салаватских детишек крепкими и здоровыми.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях

Руководитель региона считает своей главной задачей обеспечение населения республики качественной инфраструктурой здравоохранения: поликлиниками, больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами.