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В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника

Добавлено: 12.02.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника

Глава республики Радий Хабиров порадовался открытию после капремонта детской поликлиники в Салавате.

Медицинское учреждение рассчитано на 480 посещений в смену.

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— Там— просторные и светлые врачебные кабинеты, красочно оформленные холлы, — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров и наметил ближайшие планы на ближайшее время. — Теперь наша задача — вместе с главой города Салавата постараться, чтобы сюда пришли работать опытные специалисты, с добрым, ответственным отношением к профессии. И помогли нам сделать салаватских детишек крепкими и здоровыми.
Руководитель региона считает своей главной задачей обеспечение населения республики качественной инфраструктурой здравоохранения: поликлиниками, больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях
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