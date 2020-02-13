Рэп-исполнитель Моргенштерн накопил штрафов на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения ПДДП

Эксперты портала Avtocod.ru решили подчитать штрафы известного исполнителя. Оказалось, что певец нарушил ПДД 163 раза. Большая часть – это превышение разрешенной скорости. Всего ему придется заплатить за свои лихачества 201500 рублей.







По словам фанатов музыканта, он любит прокатиться с ветерком на своем новом Mercedes-Benz Е200, который Моргенштер приобрел полгода назад для клипа «Новый мерин».

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Фото: pol-z.ru