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Рэп-исполнитель Моргенштерн накопил штрафов на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения ПДДП

Добавлено: 13.02.20
Просмотров: 54
Рубрика: Общество
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Рэп-исполнитель Моргенштерн накопил штрафов на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения ПДДП

Эксперты портала Avtocod.ru решили подчитать штрафы известного исполнителя. Оказалось, что певец нарушил ПДД 163 раза. Большая часть – это превышение разрешенной скорости. Всего ему придется заплатить за свои лихачества 201500 рублей.

По словам фанатов музыканта, он любит прокатиться с ветерком на своем новом Mercedes-Benz Е200, который Моргенштер приобрел полгода назад для клипа «Новый мерин».

Напомним, недавно рэп-исполнитель на своем новом авто покатал по Уфе школьника из Стерлитамака, который снимает эпатирующие клипы и выкладывает у себя в социальной сети. На них он как раз с обнаженным торсом пародирует рэпера и блогера Моргенштерна.

Настоящее имя исполнителя под псевдонимом Morgenshtern — Алишер Валеев. Он родился в Уфе в 1998 году. 17 февраля ему исполнится 22 года. На его аккаунт в Instagram подписаны более 3,5 миллионов пользователей.

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Источник: proural.info
Фото: pol-z.ru
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