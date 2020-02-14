"Он никому не нужен, даже родне: педофила убитого в Уфе похоронили на средства семьи Санкина

Вся страна уже две недели обсуждает противоречивую историю убийства педофила из Уфы. Сейчас выяснились новые подробности этой истории. Оказалось, что после смерти Владимир Зайцев оказался ненужным даже своим близким родственникам.







Выяснились новые обстоятельства страшной трагедии, которая произошла в Уфе в ночь с 30 на 31 января. История, которая будоражит жителей России уже третью неделю, не сходит с главных страниц федеральных новостных агентств. При этом практически каждый день в этом деле открываются новые шокирующие факты.

Я общалась с сестрой Зайцева. Они даже не переживают. Говорят, что он никому не нужен, даже родне. "Мы хоронить не будем, пускай хоронит государство". Мы им дали 20 тысяч на похороны, это подтверждено документально.









Как рассказывает сестра Владимира Санкина Кристина Коваленко, после трагедии их семья решила пообщаться с родственниками погибшего. Выяснилось, что Зайцев абсолютно не волновал его близких. Тратить деньги на его похороны никто не собирался.Напомним, громкое преступление произошло в последний день января в Уфе в районе стадиона Гастелло. Владимир Санкин возвращался домой, как вдруг к нему подбежали подросток. Он пояснил: его вместе с другом в находящемся рядом доме попытался изнасиловать мужчина. При этом любитель детей якобы даже угрожал им топором, чтобы те не смели обращаться в полицию.Согласно версии следствия дальше все развивалось так: Санкин вытащил Зайцева на улицу "поговорить", после чего профилактическая беседа перешла в открытый конфликт. Мужчина забил педофила деревянным штакетником. Подробности той страшной ночи мы расписывали в отдельном материале. Последние минуты жизни Зайцева прибывшие на место полицейские сняли на видео.Тем временем дело находится на контроле у Центрального аппарата Следственного комитета России. Погибший 54-летний Зайцев трижды сидел в тюрьме. Первый раз за решетку он попал в 80-х годах за секс с мужчиной.

Восстанавливая картину того дня по секундам, следователям удалось выяснить и новые детали. Так, например, парни сами зашли в квартиру к педофилу. Есть версия, что ребята распивали вместе с ним спиртное. Также следователи отрабатывают и другой сценарий, согласно которому Санкин и вовсе избил и ограбил педофила вместе с детьми.

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Тем временем на защиту Санкина встали уже более 70 тысяч жителей России. Они подписали петицию с требованием освободить его от преследования и закрыть уголовное дело. Заниматься делом Санкина выразил желание адвокат Валерия Меладзе, а депутат Госдумы после ЧП и вовсе предложил "утилизировать" педофилов.