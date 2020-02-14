"Он никому не нужен, даже родне: педофила убитого в Уфе похоронили на средства семьи Санкина
Вся страна уже две недели обсуждает противоречивую историю убийства педофила из Уфы. Сейчас выяснились новые подробности этой истории. Оказалось, что после смерти Владимир Зайцев оказался ненужным даже своим близким родственникам.
Выяснились новые обстоятельства страшной трагедии, которая произошла в Уфе в ночь с 30 на 31 января. История, которая будоражит жителей России уже третью неделю, не сходит с главных страниц федеральных новостных агентств. При этом практически каждый день в этом деле открываются новые шокирующие факты.
Кристина Коваленко, сестра Владимира Санкина:
Согласно версии следствия дальше все развивалось так: Санкин вытащил Зайцева на улицу "поговорить", после чего профилактическая беседа перешла в открытый конфликт. Мужчина забил педофила деревянным штакетником. Подробности той страшной ночи мы расписывали в отдельном материале. Последние минуты жизни Зайцева прибывшие на место полицейские сняли на видео.
Восстанавливая картину того дня по секундам, следователям удалось выяснить и новые детали. Так, например, парни сами зашли в квартиру к педофилу. Есть версия, что ребята распивали вместе с ним спиртное. Также следователи отрабатывают и другой сценарий, согласно которому Санкин и вовсе избил и ограбил педофила вместе с детьми.