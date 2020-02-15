Софье Гизатуллиной из Стерлитамака сделал первую операцию

Радостные новости пришли от волонтеров, помогающих двухлетней Соне Гизатуллиной из Стерлитамакского района. Оказывается, сейчас малышка вместе с мамой находится в уфимской больнице, и на днях Соню, наконец, впервые прооперировали.







Из-за редкого генетического заболевания у девочки была расщелина в твердом небе, поэтому она не могла пережевывать твердую пищу и нормально разговаривать. Сейчас врачи убрали эту расщелину: Соня мужественно перенесла операцию и уже постепенно восстанавливается.

- Уже улыбается и приходит в себя, - рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева. – Разговаривала с мамой Софии, так она даже и не ожидала, что их будут оперировать. Они вроде как приехали на обследование, а тут сразу на операционный стол. Но все прошло хорошо: вчера Соня уже и пюрешку смогла съесть, и сок выпить. Мы все очень переживаем за девочку, ведь она стала нам близкой и родной. Скоро поедем в Уфу навестить ее, отвезем подгузники и многое другое, что нужно после операции.

Если послеоперационный период пройдет без осложнений, вполне вероятно, что в дальнейшем Соню ожидают операции по разделению сросшихся пальчиков.