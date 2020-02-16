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В Бирске прошел фестиваль «Бирские пельмени»

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Общество
Теги: Бирский район
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В Бирске прошел фестиваль «Бирские пельмени»

На рыночной площади Бирска состоялся первый гастрономический фестиваль, посвященный бренду города «Бирские пельмени».

Гости праздника приняли участие в дегустации продукции от основных производителей — конкурсе «Три пельменя», а также приобрели пельмени впрок. Состоялась контрольная закупка «Глас народа», конкурс на лучшую частушку про пельмени и выступления народных коллективов.

Незадолго до фестиваля в социальных сетях организаторы провели конкурс видеороликов «Моя семья лепит пельмени».

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Организаторами выступили Военно-исторический клуб «Бирские стрельцы» Бирского филиала БашГУ и Центр социального туризма «Бирский ларец» при поддержке Центра развития туризма Башкирии и администрации Бирска.

Как отметила посетительница праздника, соорганизатор фестиваля ловли раков, блогер и путешественница Рина Гринберг, «красивая природа, интересные города, исторические объекты сами по себе бессмысленны. Только личный опыт, впечатления, знания, переживания наполняют их смыслом».
«Городу Бирску повезло больше, чем какому-либо городу Башкирии. В нем есть сообщества, которые способны договариваться и работать вместе над проектами, причем это развивающиеся сообщества, у них есть будущее, потому что объединяют участников разных возрастов, в том числе молодежь. Город красив, пейзажен и полон привлекательных историй и исторических объектов. Бирск действительно знаменит своими пельменями, в магазинах Уфы на просьбу дать хорошие пельмени, часто отвечают: «Бирские берите». Взять эту тему, привлечь и убедить предпринимателей, администрацию, сообщества и закрутить в один проект – круто!», — написала на своей странице в соцсетях Рина Гринберг.
Она похвалила акцию «Три пельменя», когда за символические 5 рублей посетители получили дегустационную порцию пельменей.
«Отлично, что не сделали бесплатную раздачу, это всегда плохо. Конечно, 5 рублей не деньги и на пике к лоткам производителей было нельзя протолкнуться, но это все равно были уже товарно-денежные отношения, эмоционально оценка и отношение с обеих сторон совсем другие», — поясняет Рина
Также блогер отметила он-лайн предподготовку с конкурсами видео и т.д. по теме фестиваля с подведением итогов на самом мероприятии.

Рина также написала, что фестиваль напомнил ей детство.

«Я городская, но выросла в деревне, это была хохлятская деревня из когда-то раскулаченных. Я помню детство – масленица, праздники в клубе, подготовка, костюмы, колядки, тройки с бубенцами – вся деревня участвовала, выходила, старалась, сами для себя, для души. А потом постепенно это все исчезло, разваливалось ... уезжали, умирали, спивались, в окне клуба проросла береза… Сегодня, смотря на бирян, слушая их частушки и песни, я снова была в том своем детстве», — отметила она.
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Источник: www.bashinform.ru
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