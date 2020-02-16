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Хабиров сообщил об открытии в Москве ресторана «Башкортостан»

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Общество
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Хабиров сообщил об открытии в Москве ресторана «Башкортостан»

Накануне в Москве состоялось торжественное открытие ресторана «Башкортостан». В мероприятии приняли участие звезды башкирской эстрады и известные политики. Об открытии заведения на своих страницах в соцсетях рассказал Глава РБ Радий Хабиров.

«В Москве много лет существуют рестораны с названиями «Армения», «Воронеж», «Саратов», а вот сейчас впервые появился и ресторан «Башкортостан», чему я очень рад! Башкиры – четвертая по численности национальность в России, много наших выходцев живет и в столице. Теперь у них есть там родной уголок, где можно попробовать любимые блюда, послушать нашу музыку, пообщаться с земляками. Уверен, понравятся наша кухня и гостеприимство и гостям, не связанным с Башкирией. Я очень признателен предпринимателям, открывшим этот ресторан, и с удовольствием принял участие в открытии, где было много звезд политики и эстрады. На мой взгляд, качество заведения — на высоте, надеюсь, вы убедитесь в этом сами!», — написал Радий Хабиров.

Новый ресторан находится по адресу – Москва, Орликов переулок, д.3, стр. 1, м. Красные ворота.


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Источник: gtrk.tv
Фото: фейсбук
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