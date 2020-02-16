Жители Уфы объявили о создании общественного движения «Стоп БашРТС»
Жители Уфы собрались, чтобы обсудить завышенные тарифы на услуги ЖКХ. Инициаторы собрания также пригласили на встречу представителей Курултая и Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Представители БашРТС на собрание не явились.
«Если мы получим ваше одобрение, то создадим движение с рабочим названием «Стоп БашРТС». Мы – простые жители Уфы, мы так же были возмущены, как и вы, суммами за платежи по ЖКХ. Мы разослали обращения депутатам. Ильдар Шафиков (председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору) сначала объявил, что проверка затянется до полугода, а потом уже наступит лето, людям будет не до этого. И он сказал, что мы никак не можем отказаться от услуг БашРТС. Это было последней каплей. Все привело к тому, что у нас самый высокий тариф по России», – обратился к собравшимся жителям Уфы общественник Альберт Рахматуллин.
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По итогам собрания участники единогласно поддержали создание общественной организации «Стоп БашРТС».