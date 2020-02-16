Жители Уфы объявили о создании общественного движения «Стоп БашРТС»

Жители Уфы собрались, чтобы обсудить завышенные тарифы на услуги ЖКХ. Инициаторы собрания также пригласили на встречу представителей Курултая и Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Представители БашРТС на собрание не явились.







«Если мы получим ваше одобрение, то создадим движение с рабочим названием «Стоп БашРТС». Мы – простые жители Уфы, мы так же были возмущены, как и вы, суммами за платежи по ЖКХ. Мы разослали обращения депутатам. Ильдар Шафиков (председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору) сначала объявил, что проверка затянется до полугода, а потом уже наступит лето, людям будет не до этого. И он сказал, что мы никак не можем отказаться от услуг БашРТС. Это было последней каплей. Все привело к тому, что у нас самый высокий тариф по России», – обратился к собравшимся жителям Уфы общественник Альберт Рахматуллин.

«Я пришел, чтобы поддержать ваши начинания. Это правильно – объединяться, чтобы защищать свои права. Я считаю, что те начисления, которые произошли в Уфе, это просто мошенничество. Кто столько потребляет? Я думаю, что вас хотят обворовать. Я подготовил депутатские запросы в прокуратуру, чтобы тех лиц, которые покусились на ваш карман, привлекли к ответственности. Кроме как воровством, назвать эти квитанции по-другому никак нельзя», – заявил депутат Госсобрания РБ Дмитрий Чувилин.









Кроме того, общественники намерены обратиться с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину. По их мнению он, как гарант Конституции, обязан принять сторону жителей. Инициаторы собрания планируют до конца рабочей недели собрать подписи жителей города под обращением.

По итогам собрания участники единогласно поддержали создание общественной организации «Стоп БашРТС».

«Движение только называется «Стоп БашРТС», но мы планируем позже взяться и за завышенные цены на газ, воду», – отметил общественник Иван Апаев.



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