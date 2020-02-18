Андрей Иванюта пообещал решить проблему ветхой сухопутной переправы в Белорецком районе









пообещал решить проблему ветхой сухопутной переправы через реку Белую. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

И отметил, что вчера у него состоялась встреча с горожанами, и он разделяет их беспокойство по поводу сохранения старой достопримечательности и «намерен сделать все, чтобы она не была уничтожена навсегда». Однако сегодня мост небезопасен, и власти вынуждены принять меры.

«Уже этой весной он может «поплыть» и создать затор на Белорецком гидроузле. Пострадают селения ниже плотины».

«Понимаю, какой это резонансный вопрос для белоречан и искренне хочу найти вместе с вами выход из сложившейся ситуации».



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Фото: Instagram/ivaniutaandrei

Иванюта заявил, что уже завтра, в среду, мост начнут разрабатывать, а на его месте построят аналогичную переправу. Также он пообещал, что «элементы конструкций законсервируют».Напомним, экс-министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта был назначен и.о. главы Белорецкого района Башкирии 13 февраля текущего года.