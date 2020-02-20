Жители Белорецка организовали акцию в защиту разрушающегося моста

В социальных сетях появился видеоролик в поддержку разрушенной деревянной переправы.
На кадрах с дрона видно, как участники действа возле поваленной части сооружения, в снегу, сделали свечами огромную надпись «Мост, живи!». Инициаторами мероприятия стали местные общественные деятели и газета «Живи ярко!».
— Цель данной акции – напомнить о важности скорейшего восстановления легендарной достопримечательности в первозданном виде, соединяющей две части города, символа Белорецка, а также подчеркнуть его исторический вклад в победу над фашизмом, — прокомментировали они видео.
Свое волнение о дальнейшей судьбе старого моста белоречане высказывают уже давно. Еще летом 2019 года, когда местная администрация собиралась демонтировать сооружение, жители города и общественники встали на его защиту. И до вчерашнего дня, 19 февраля, вопрос о том, что городские власти сделают с переправой оставался открытым. На встрече с горожанами новый и. о. главы администрации Белорецкого района Андрей Иванюта объяснил, что мост оставлять в таком состоянии нельзя, его придется демонтировать. Но, понимая всю остроту ситуации, Андрей Иванюта пообещал жителям Белорецка построить аналогичное сооружение на том же месте из сохраненных и законсервированных элементов. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram