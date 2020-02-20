Жители Белорецка организовали акцию в защиту разрушающегося моста

В социальных сетях появился видеоролик в поддержку разрушенной деревянной переправы.





На кадрах с дрона видно, как участники действа возле поваленной части сооружения, в снегу, сделали свечами огромную надпись «Мост, живи!». Инициаторами мероприятия стали местные общественные деятели и газета «Живи ярко!».

— Цель данной акции – напомнить о важности скорейшего восстановления легендарной достопримечательности в первозданном виде, соединяющей две части города, символа Белорецка, а также подчеркнуть его исторический вклад в победу над фашизмом, — прокомментировали они видео.

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Фото: социальные сети