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Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района выписали из уфимской больницы

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района выписали из уфимской больницы

Вчера, 21 февраля, из уфимской больницы выписали маленькую Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района. Девочке, которая родилась со множественными пороками развития – сросшимися пальчиками на руках и ногах, деформированными костями лица и черепа, наконец, сделали первую операцию на твердом небе.

- Хирурги нашей больницы провели сложную операцию на нёбо, в котором была расщелина. Из-за врожденного дефекта она не могла употреблять нормальную пищу. Операция прошла успешно, и сегодня маленькая Софья уехала домой для прохождения социальной адаптации, - рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Софье Гизатуллиной из Стерлитамака сделал первую операцию

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Если процесс заживления пройдет удачно, вполне возможно, что малышке проведут еще операцию по разделению сросшихся пальцев, чтобы девочка могла самостоятельно себя обслуживать. Ранее Соня вместе с мамой летала на обследование в израильскую клинику, но врачи отказались проводить операцию по исправлению деформации черепа, ссылаясь, что она может вызвать серьезные негативные последствия.

Источник: www.ufa.kp.ru
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