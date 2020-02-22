Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района выписали из уфимской больницы

Вчера, 21 февраля, из уфимской больницы выписали маленькую Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района. Девочке, которая родилась со множественными пороками развития – сросшимися пальчиками на руках и ногах, деформированными костями лица и черепа, наконец, сделали первую операцию на твердом небе.







- Хирурги нашей больницы провели сложную операцию на нёбо, в котором была расщелина. Из-за врожденного дефекта она не могла употреблять нормальную пищу. Операция прошла успешно, и сегодня маленькая Софья уехала домой для прохождения социальной адаптации, - рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.