В Туймазах девушка разделась на улице и высыпала на себя два пакета муки

Молодая жительница Туймазов устроила настоящее шоу на одной из городских площадок. 24-летняя девушка разделась и высыпала на себя два пакета муки. Все свои действия она записала на видео, которое позже попало в социальные сети.







На кадрах видно, как девушка в лифе от купальника и шортиках сначала выбирает лучший фон для съемки, а потом под сигналы проезжающих водителей высыпает на себя два пакета муки. Самой героине ролика определенно весело, хотя явно зябко.

- Расслабьтесь, учитесь радоваться жизни и получать удовольствие от минуток безрассудства. Мать, двое детей, какая разница. Расслабьтесь! Это пойдет вам на пользу! Я бы тоже босиком в плавках пробежался, - написал Александр Е.