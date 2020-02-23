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В Туймазах девушка разделась на улице и высыпала на себя два пакета муки

Добавлено: 23.02.20
Просмотров: 25
Рубрика: Общество
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах девушка разделась на улице и высыпала на себя два пакета муки

Молодая жительница Туймазов устроила настоящее шоу на одной из городских площадок. 24-летняя девушка разделась и высыпала на себя два пакета муки. Все свои действия она записала на видео, которое позже попало в социальные сети.

На кадрах видно, как девушка в лифе от купальника и шортиках сначала выбирает лучший фон для съемки, а потом под сигналы проезжающих водителей высыпает на себя два пакета муки. Самой героине ролика определенно весело, хотя явно зябко.

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На своей страничке девушка объяснила, что сделала это, так как участвовала в баттле.

Не все пользователи оценили такой перфоманс. Многие укорили ее, мол, матери двоих детей не пристало оголяться у всех на виду. Другие же отнеслись к поступку девушки с юмором.
- Расслабьтесь, учитесь радоваться жизни и получать удовольствие от минуток безрассудства. Мать, двое детей, какая разница. Расслабьтесь! Это пойдет вам на пользу! Я бы тоже босиком в плавках пробежался, - написал Александр Е.
Напомним, ранее в Октябрьском другая девушка обливала себя молоком на глазах прохожих.

Источник: www.ufa.kp.ru
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