В Чишминском районе ветерану войны разрешили подорвать снаряд

В Башкирии военнослужащие решили сделать необычный подарок 94-летнему фронтовику-инженеру Фаляху Гилязову. Его вместе с супругой пригласили в инженерное соединение Центрального военного округа (ЦВО) под Уфой.







Здесь ветерану показали современную военную технику, из которой ему особенно приглянулся робот «Кобра», предназначенный для обезвреживания самодельных взрывных устройств.

«Это было очень страшное время. Когда я попал на фронт, мне было 17 лет. Идешь, идёшь — вдруг начинаются стрельбы. Быстро прыгаешь в окопы, переведешь дух и дальше в бой. Нас жалели наши командиры, укрывали собой. Вероятнее всего, благодаря им многие из молодых и остались живые», — поделился воспоминаниями с военными ветеран.

Провели пенсионера и на полигон, где военные показали новые способы выполнения подрывных работ. Сам ветеран тоже не устоял перед шансом подорвать снаряд.Как сообщает пресс-служба ЦВО, Фатих Галязов был призван на войну в 1944 году после курсов подготовки в 84-м стрелковом полку. За свою службу он удостоился наград «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».