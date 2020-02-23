В деревне Волково Уфимского района появился танковый мемориал | видео

В Уфимском районе появился свой танк. Новый мемориал ко Дню Защитника Отечества установили в деревне Волково.





Это Т-64Б – советский средний танк. Его выпускали с 1976 по 1985 годы. Но даже после приостановки серийного производства боевая машина долгое время оставалась в строю. Она проявила себя и в первую чеченскую компанию, вспоминают ветераны. Поработать над внешним видом танка пришлось не мало. Транспортировка техники из войсковой части в Верхней Пышме также оказалась не из легких. Даже с демонтированным двигателем и боевой частью машины, ее вес превышает 20 тонн. Но все эти трудности позади. Сегодня танк словно сошел с конвейера.



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В одну из таких командировок на Северный Кавказ под командованием Шайхисламова отправился и Вадим Гареев. Бывший омоновец, выходец из деревни Волково Уфимского района – он и стал инициатором установки мемориала в родном селе. Воплотить в жизнь идею помог директор центра патриотического воспитания подполковник Поляков. Новый мемориал олицетворяет героизм участников локальных войн и конфликтов современности.