Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В деревне Волково Уфимского района появился танковый мемориал | видео

В деревне Волково Уфимского района появился танковый мемориал | видео

Добавлено: 23.02.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В деревне Волково Уфимского района появился танковый мемориал | видео

В Уфимском районе появился свой танк. Новый мемориал ко Дню Защитника Отечества установили в деревне Волково.

Это Т-64Б – советский средний танк. Его выпускали с 1976 по 1985 годы. Но даже после приостановки серийного производства боевая машина долгое время оставалась в строю. Она проявила себя и в первую чеченскую компанию, вспоминают ветераны. Поработать над внешним видом танка пришлось не мало. Транспортировка техники из войсковой части в Верхней Пышме также оказалась не из легких. Даже с демонтированным двигателем и боевой частью машины, ее вес превышает 20 тонн. Но все эти трудности позади. Сегодня танк словно сошел с конвейера.

В Чишминском районе ветерану войны разрешили подорвать снаряд

Читайте также:

В Чишминском районе ветерану войны разрешили подорвать снаряд
В одну из таких командировок на Северный Кавказ под командованием Шайхисламова отправился и Вадим Гареев. Бывший омоновец, выходец из деревни Волково Уфимского района – он и стал инициатором установки мемориала в родном селе. Воплотить в жизнь идею помог директор центра патриотического воспитания подполковник Поляков. Новый мемориал олицетворяет героизм участников локальных войн и конфликтов современности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны
Происшествия
В Уфе обезвредили гранату времен Первой мировой войны
Американцы назвали российский танк самым смертоносным
Это интересно
Американцы назвали российский танк самым смертоносным
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
Общество
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы
Это интересно
Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы
В Туймазинском районе прошел фестиваль исторической реконструкции | видео
Это интересно
В Туймазинском районе прошел фестиваль исторической реконструкции | видео
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
Общество
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
В Башкирии в новогоднюю ночь произошло более 36 пожаров
Происшествия
В Башкирии в новогоднюю ночь произошло более 36 пожаров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: