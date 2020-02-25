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В селе Караидель закрыли ледовую переправу

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 45
Рубрика: Общество
Теги: Караидельский район
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В селе Караидель закрыли ледовую переправу

В Башкирии прекращена работа ледовой переправы на реке Уфа в селе Караидель. Об этом сообщили в МЧС по РБ.

Ее закрыли из-за уменьшения толщины льда на водной поверхности. Этому способствовали теплая погода и плюсовая температура. Кроме того, спасатели отметили, что лед на водоемах становится опасным и появляется вероятность несчастных случаев.

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«Гражданам необходимо соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не выезжайте на лед на автотранспорте. Возможно только передвижение на легковых автомобилях в местах еще функционирующих ледовых переправ. Не переходите водоемы пешком, это также еще возможно только на ледовых переправах», — рассказали в МЧС Башкирии. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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