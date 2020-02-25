В селе Караидель закрыли ледовую переправу

В Башкирии прекращена работа ледовой переправы на реке Уфа в селе Караидель. Об этом сообщили в МЧС по РБ.







Ее закрыли из-за уменьшения толщины льда на водной поверхности. Этому способствовали теплая погода и плюсовая температура. Кроме того, спасатели отметили, что лед на водоемах становится опасным и появляется вероятность несчастных случаев.

«Гражданам необходимо соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не выезжайте на лед на автотранспорте. Возможно только передвижение на легковых автомобилях в местах еще функционирующих ледовых переправ. Не переходите водоемы пешком, это также еще возможно только на ледовых переправах», — рассказали в МЧС Башкирии.



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Фото: МЧС по РБ