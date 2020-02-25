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В Башкирии в 2020 году ожидается сильный паводок

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 29
Рубрика: Общество
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В Башкирии в 2020 году ожидается сильный паводок

Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заявил глава республики. По словам Радия Хабирова, прогнозы таковы, что и снега в этом году много, ожидается большая наполняемость водохранилищ республики.

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Руководитель региона поручил первому вице-премьеру правительства Башкортостана А.Назарову рассмотреть вопрос о готовности к весеннему паводку.
«Прогнозы пока весьма размытые, но, тем не менее, мы уже можем говорить о том, что ждем довольно сильный паводок», — заявил Р.Хабиров.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
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