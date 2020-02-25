В Башкирии в 2020 году ожидается сильный паводок
Комментарии (0)
Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заявил глава республики. По словам Радия Хабирова, прогнозы таковы, что и снега в этом году много, ожидается большая наполняемость водохранилищ республики.
Читайте также:В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор
«Прогнозы пока весьма размытые, но, тем не менее, мы уже можем говорить о том, что ждем довольно сильный паводок», — заявил Р.Хабиров.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Загрузка...
Читайте также
Политика
Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии
Политика
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
ЖКХ
В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор
Политика
«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом
Политика
В Башкирии появится «Промышленный час» для решения проблемных вопросов отрасли
Политика
Стала известна дата инаугурации Радия Хабирова на должность Главы Башкирии
Экономика
В Башкирии нуждающиеся получат льготы на подключение газа
Общество
Специалисты рассказали, стоит ли ждать серьезного паводка в Башкирии