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Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 14
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников

Учительнице информатики стерлитамакской школы №1 Екатерине Першиной вручили орден генерала Шаймуратова. Она перегородила дорогу подростку, который пытался расправиться со своими одноклассниками во время так называемого «башкирского колумбайна».

Инцидент произошел 18 апреля 2018 года. Пытаясь защитить своих учеников, Першина получила ранение в грудь охотничьим ружьем. Все пострадавшие от рук обезумевшего школьника Тимура выжили. Самого его отправили на принудительное лечение.

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Педагог получил госнаграду из рук главы Башкирии Радия Хабирова. Орден генерала Минигали Шаймуратова вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».

Источник: www.ufa.kp.ru
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