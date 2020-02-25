В Башкирии экс-чиновник закатал на сувениры банки с горным воздухом
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В Башкирии воздух будут дарить в качестве сувенира. И это не шутка. Экс-чиновник, отвечавший за туризм, Артур Идельбаев с помощниками закатали горный воздух в консервные банки и планируют дарить его друзьям и знакомым.
— Вчера были на горе Иремель и закатали в баночки чистейший горный воздух нашего Башкортостана. Баночки можно раздавать в виде сувениров, — сообщил Идельбаев.
Источник:
ufa1.ru
Фото: Артур Идельбаев / vk.com
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