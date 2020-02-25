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В Башкирии экс-чиновник закатал на сувениры банки с горным воздухом

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 54
Рубрика: Общество
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В Башкирии экс-чиновник закатал на сувениры банки с горным воздухом

В Башкирии воздух будут дарить в качестве сувенира. И это не шутка. Экс-чиновник, отвечавший за туризм, Артур Идельбаев с помощниками закатали горный воздух в консервные банки и планируют дарить его друзьям и знакомым.

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Горный воздух на сувениры берут на вершине горы Иремель. Там же проходит и процесс консервации.
— Вчера были на горе Иремель и закатали в баночки чистейший горный воздух нашего Башкортостана. Баночки можно раздавать в виде сувениров, — сообщил Идельбаев.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Артур Идельбаев / vk.com
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