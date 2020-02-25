Фельдшер Резеда Абдеева стала настоящей звездой Башкирии, после похвалы Радия Хабирова









скорой медицинской помощистала настоящей звездой Башкирии. В одночасье медик прославилась после того, как глава региона Радий Хабиров поручил Минздраву республики поощрить ее за «человечность».

Как рассказал агентству «Башинформ» заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Александр Степанов, бригада фельдшера Абдеевой базируется на подстанции в селе Булгаково Уфимского района. 24 февраля в момент бурана на трассе машина везла в РДКБ ребенка с сильной простудой.

«Помощь маленькому пациенту уже оказали и жизни его ничего не угрожало, — отметил Александр Степанов. — В то же время фельдшер высшей категории Резеда Абдеева, согласно внутренней инструкции, вызвала «на себя» дополнительные бригады и пошла проверять, нужна ли помощь и есть ли пострадавшие».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

К счастью, в десятке аварий на трассе М-5 под Уфой пострадали только автомобили. Среди водителей и пассажиров пострадавших нет.