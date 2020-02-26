Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района публично извинился за нецензурную брань | видео









публично извинился за неприятный инцидент, который произошел в стенах его кабинета. Чиновник признал неправильность своего поведения и не гордится им. Видео опубликовал «ГТРК-Башкортостан».

— Со мной такого впредь не будет. Мне нужно было корректно с ним поговорить, не кричать, тем более не выражаться нецензурной бранью. Ничего личного я не испытываю к Карпенко, никаких неприязненных отношений. Я защищал честь и достоинство своих работников и свою. Он и меня несколько раз оскорблял и прилюдно, и в кабинете, и кричал, и матерился. Я до поры до времени все это терпел. Но в последний случай у меня терпение лопнуло. Пришлось вот так поступить, — сказал глава.



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Видео: «ГТРК-Башкортостан»

Как уже сообщалось ранее скандал произошел на рабочем месте главы сельсовета. Местный житель пришел на прием, чтобы узнать, когда дорога к деревне Черемисы будет почищена. Реакция Владимира Кожанова была весьма бурной – чиновник накричал на мужчину, не стесняясь матерных выражений. Позднее политик говорил, что этот молодой человек дважды судим в свои 22 года, в сельсовет приходит за характеристикой, чтобы отмечаться по условно-досрочному, и уже успел довести до истерики двух подчиненных чиновника. У главы сельсовета сдали нервы, поэтому он сорвался.