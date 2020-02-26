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В Башкирии из-за ненастной погоды ограничили движение на двух автодорогах

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии из-за ненастной погоды ограничили движение на двух автодорогах

В Башкирии сразу на двух дорогах Стерлитамак - Белорецк – Магнитогорск (с 217-го по 249-ый километр) и Уфа - Инзер – Белорецк (с 62-го по 205-ый километр) введено временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Уточняется, что режим введен из-за гололедных явлений, ограничения видимости и ледяного дождя в период с 18:00 для грузовиков, пассажирских автобусов, а также маршрутных такси.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения – 27 февраля, 00:00. Оно может быть изменено по причине продолжения или окончания действия непогоды», - рассказали в ведомстве.
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Источник: gorobzor.ru
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