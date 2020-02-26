В Башкирии из-за ненастной погоды ограничили движение на двух автодорогах

В Башкирии сразу на двух дорогах Стерлитамак - Белорецк – Магнитогорск (с 217-го по 249-ый километр) и Уфа - Инзер – Белорецк (с 62-го по 205-ый километр) введено временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.







Уточняется, что режим введен из-за гололедных явлений, ограничения видимости и ледяного дождя в период с 18:00 для грузовиков, пассажирских автобусов, а также маршрутных такси.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения – 27 февраля, 00:00. Оно может быть изменено по причине продолжения или окончания действия непогоды», - рассказали в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram