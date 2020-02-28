Видеоролик уфимки о провинившейся собаке набрал сотни тысяч просмотров | видео

Видео жительницы Уфы Алены Ивановой взорвало интернет. Она выложила ролик в социальной сети, и за неделю его просмотрело более 370 тысяч человек.



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Фото: скриншот

На кадрах видно, как девушка отчитывает пса за то, что он опрокинул ведро и разбросал мусор. Животное медленно подходит к хозяйке, опускает голову, лишь изредка поднимая грустные стыдливые глаза, и внимательно слушает обвинение. Однако как только она попросила его убрать за собой – питомец резко поднимает голову, как будто ничего и не было.Пользователей социальной сети тронуло такое смешное поведение пса. В комментариях под видео они попросили Алену все-таки простить собаку.