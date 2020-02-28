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В Уфе сеть магазинов по продаже алкоголя использовала логотип празднования 75-й годовщины Великой Победы

Добавлено: 28.02.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе сеть магазинов по продаже алкоголя использовала логотип празднования 75-й годовщины Великой Победы

На своей странице в социальных сетях политтехнолог Андрей Потылицын поделился интересным наблюдением. В Уфе сеть маркетбаров «24 градуса» решила запустить новую акцию.

Магазин предлагает своим покупателям приобрести разливную продукцию по цене 75 рублей за литр. Казалось бы что тут такого. Но проблема в том, что в рекламе используется символика, отсылающая жителей столицы к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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— 75 лет... нет! Рублей! За литр...за литр, Карл! Ничего скрепно-святого у уфимских «пивников» не осталось! (пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.) — подписал фото Андрей. 
На фото видно, что стоимость товара по акции изображена такими же графическими стрелками, которые в логотипе праздника символизируют наступление Советской армии в 1944 году и изгнание немецких войск за пределы СССР. Ну, а солдаты на постере, конечно же, выпивают по стакану пенного.

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Источник: proural.info
Фото: Андрей Потылицын
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