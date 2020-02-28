Пять районов Башкирии победили в федеральном конкурсе по благоустройству

Сразу пять муниципалитетов Башкирии одержали победу в федеральном конкурсе по благоустройству. Об этом радостном событии своим подписчикам в соцсетях сообщил Глава РБ Радий Хабиров.







— Поздравляю Мелеуз, Янаул, Дюртюли, Агидель и Николо-Берёзовку с победой в федеральном конкурсе! — отметил руководитель республики. — Уже в этом году там за счет федеральных средств мы реализуем знаковые проекты реконструкции общественных пространств.

— Это второй результат среди всех принимавших участие в конкурсе регионов страны, — добавил Глава РБ. — Общая сумма гранта составляет 400 миллионов рублей.



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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсети

Радий Хабиров рассказал, что заявки на участие в конкурсе республика подала месяц назад. Из 11 заявок сразу пять победили.В связи с победой в конкурсе особую благодарность Радий Хабиров объявил своему советнику по развитию общественных пространств, архитектору Ольге Сарапуловой и сотрудникам Института развития городов Башкортостана.