В Минтруде рассказали, как жители России будут отдыхать на 8 Марта

Минтруд Башкирии сообщил, что из-за официального Международного женского дня, который отмечается ежегодно в марте, граждане нашей страны будут отдыхать в ещё один выходной. По ТК РФ 8 марта является нерабочим днем.







В этом году этот праздник выпадает на последний день недели, а в подобных случаях совпадения выходного и праздничного дня выходной переносится на следующий день, поясняет Минтруд Башкирии. Таким образом, помимо воскресенья 8 марта мы будем отдыхать ещё и 9 марта.



Важно отметить, что в последний рабочий день при нашей пятидневной рабочей неделе, то есть 6 марта, работать нужно будет полный день.



Благодаря Женскому дню россияне будут официально отдыхать 7,8 и 9 марта 2020 года.





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Фото: 4party.ua