В Башкирии лес может пострадать от нашествия шелкопряда

Сразу в нескольких районах Башкирии ожидается нашествие одного из самых опасных вредителей лесов — непарного шелкопряда. Еще в прошлом году на территории гослесфонда республики был зафиксирован рост его численности. По данным Центра защиты леса РБ, мигрировал он к нам из Оренбургской области.







Очаги непарного шелкопряда зафиксированы в лесах Зианчуринского, Зилаирского, Туймазинского и Хайбуллинского районов. Общая площадь пораженных лесных угодий по республике составляет 114434,7 гектара. Наиболее подвержены вредителю дубы, липы и клены.

— По согласованию с филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «Центром защиты леса РБ» разработаны и направлены на согласование в Рослесхоз обоснования для проведения биологических мер по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда наземным способом в насаждениях Зианчуринского лесничества на текущий год, — отметили в Минлесхозе РБ. — Для проведения мер по борьбе с вредителем требуется дополнительное финансирование за счет субвенций из федерального бюджета.









В связи с тем, что прошедшая зима была мягкой, теплой и относительно многоснежной, вредитель в кладках не погиб, и его численность, соответственно, не уменьшилась. Весной непарный шелкопряд продолжит объедать деревья. Это негативно скажется на сборе меда на территориях Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского лесничеств, где липовые насаждения, которые являются основными медоносами, составляют от 20 до 70 процентов всего древостоя.Ситуация тревожит специалистов регионального Центра защиты леса. Усыхание деревьев, подвергнутых объеданию вредителя, всего за два года способно нанести существенный экологический и экономический ущерб. К тому же если не принять меры по уничтожению или уменьшению численности непарного шелкопряда уже в этом году, очаги его распространения могут перекинуться и на соседние лесничества.В этом году бороться с вредителем на территории Зианчуринского лесничества планируют с помощью биологического препарата «Лепидоцид СК-М». Очаги непарного шелкопряда, требующие истребления, здесь выявлены на площади 55,9 тысячи гектаров.

Директор зоологического музея БГУ Михаил Кривошеев предложил еще один более гуманный способ борьбы с вредителем. По его словам, непарный шелкопряд является злостным вредителем, у которого в природе встречается мало естественных врагов — всего несколько видов жуков, ос и редкие виды птиц. В связи с этим вредитель быстро распространяется в лесах. Однако среди жуков, которые активно поедают гусениц шелкопряда, есть редкая жужелица — красотел пахучий, занесенная в Красную книгу России и Башкирии. Данный вид жужелицы можно специально разводить и выпускать в леса для борьбы с вредителем. Если отработать этот метод, можно сохранить краснокнижный вид жуков и использовать его для защиты леса.



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