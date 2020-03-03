В Башкирии лес может пострадать от нашествия шелкопряда
Сразу в нескольких районах Башкирии ожидается нашествие одного из самых опасных вредителей лесов — непарного шелкопряда. Еще в прошлом году на территории гослесфонда республики был зафиксирован рост его численности. По данным Центра защиты леса РБ, мигрировал он к нам из Оренбургской области.
Очаги непарного шелкопряда зафиксированы в лесах Зианчуринского, Зилаирского, Туймазинского и Хайбуллинского районов. Общая площадь пораженных лесных угодий по республике составляет 114434,7 гектара. Наиболее подвержены вредителю дубы, липы и клены.
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Ситуация тревожит специалистов регионального Центра защиты леса. Усыхание деревьев, подвергнутых объеданию вредителя, всего за два года способно нанести существенный экологический и экономический ущерб. К тому же если не принять меры по уничтожению или уменьшению численности непарного шелкопряда уже в этом году, очаги его распространения могут перекинуться и на соседние лесничества.
В этом году бороться с вредителем на территории Зианчуринского лесничества планируют с помощью биологического препарата «Лепидоцид СК-М». Очаги непарного шелкопряда, требующие истребления, здесь выявлены на площади 55,9 тысячи гектаров.
Директор зоологического музея БГУ Михаил Кривошеев предложил еще один более гуманный способ борьбы с вредителем. По его словам, непарный шелкопряд является злостным вредителем, у которого в природе встречается мало естественных врагов — всего несколько видов жуков, ос и редкие виды птиц. В связи с этим вредитель быстро распространяется в лесах. Однако среди жуков, которые активно поедают гусениц шелкопряда, есть редкая жужелица — красотел пахучий, занесенная в Красную книгу России и Башкирии. Данный вид жужелицы можно специально разводить и выпускать в леса для борьбы с вредителем. Если отработать этот метод, можно сохранить краснокнижный вид жуков и использовать его для защиты леса.
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