В России автолюбители смогут оформить «комбинированную» страховку

Эксперты считают, что перемены удобны для всех участников рынка. Вписать данные добровольного полиса в ОСАГО можно будет как при покупке электронного варианта, так и при покупке бумажного.
Такая страховка, отмечает информационное агентство, включает в себя риски утраты или повреждения транспортного средства. Документ также может предусматривать франшизу, но не более 20 процентов от страховой суммы.
Сроки ОСАГО и КАСКО должны совпадать, если действие обязательной страховки окончено, то автоматически оно прекращается и у КАСКО. Договор КАСКО можно будет расторгнуть в любой момент. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram