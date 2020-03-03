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В России автолюбители смогут оформить «комбинированную» страховку

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Общество
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В России автолюбители смогут оформить «комбинированную» страховку

Российские автомобилисты уже с 8 марта смогут оформить «комбинированную» страховку, передает РИА Новости.

Новый закон предполагает, что информация о договоре КАСКО теперь будет размещаться на обратной стороне ОСАГО, отдельный договор заключать не потребуется. 

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Эксперты считают, что перемены удобны для всех участников рынка. Вписать данные добровольного полиса в ОСАГО можно будет как при покупке электронного варианта, так и при покупке бумажного. 

Такая страховка, отмечает информационное агентство, включает в себя риски утраты или повреждения транспортного средства. Документ также может предусматривать франшизу, но не более 20 процентов от страховой суммы. 

Сроки ОСАГО и КАСКО должны совпадать, если действие обязательной страховки окончено, то автоматически оно прекращается и у КАСКО. Договор КАСКО можно будет расторгнуть в любой момент.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: m24.ru
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