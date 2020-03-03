Мэр Уфы рассказал, когда в городе откроется фонтан с танцующими журавлями

Мэр города Ульфат Мустафин рассказал, когда стоит ожидать открытие нового фонтана. Водная инсталляция с танцующими журавлями будет открыта уже этим летом. Об этом сообщили Радию Хабирову в ходе выездного «Транспортного часа».







Фонтан будет открыт в сквере «Дубки» в Орджоникидзевском районе. Инсталляция получила новый, современный вид, а также изменила форму на прямоугольную. Скульптуры журавлей обязательно будут присутствовать, но уже в отреставрированном виде.

Фонтан должен быть хорошо виден с проспекта Октября. Само открытие пройдет до начала Всемирной фольклориады, которая в этом году пройдет в Башкирии. Напомним, масштабное мероприятие пройдет на 72 площадках по всей республике с 18 июля по 1 августа.