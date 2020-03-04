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Статистики Башкирии выяснили некоторые данные о женщинах проживающих в республике

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Общество
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Статистики Башкирии выяснили некоторые данные о женщинах проживающих в республике

В преддверии 8 марта Башстат подготовил данные об образовании, семейном положении и занятости женщин.

По данным статистики, на момент начала 2019 года в регионе насчитывалось 2,2 миллиона женщин, что составляло 53% населения. На 1000 мужчин приходились 1133 женщины, несмотря на то, что мальчиков рождалось больше, чем девочек – 105 на 100 девочек. Соотношение мужчин и женщин выравнивается к 20 годам, в группе старшего трудоспособного возраста возникает перевес в сторону женской половины населения – на 1000 мужчин 2284 женщин.

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Всего среди трудоспособного населения 47% женщин, средний возраст работающей женщины – 40 лет. Учатся же дамы в сфере экономики, здравоохранения, образования, культуры и обслуживания. В вузах доля девушек составляет 52,7%, в училищах, техникумах и колледжах - 42,5%.

При этом у женщин более высокий уровень образования у мужчин высшее образование среди работающего населения имеют 23,9% мужчин и 36,9% женщин. Среднее специальное – 58,5% мужчин и 49,7% женщин.

Источник: mkset.ru
Фото: из открытых источников
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