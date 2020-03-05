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В ПФР Башкирии рассказали, кто из женщин может досрочно выйти на пенсию

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество
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В ПФР Башкирии рассказали, кто из женщин может досрочно выйти на пенсию

В Башкирии некоторым многодетным женщинам назначена досрочная пенсия. Подробности сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Республике Башкортостан.

Сообщается, что многодетные матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, имеют право на назначение пенсии по старости в 50 лет. В этом году 52 женщинам нашей республики с пятью и более детьми, назначена пенсия досрочно.

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Что необходимо для подобной льготы? Для оформления досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового стажа, в подсчет которого наравне с периодами работы включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы или иной деятельности.

На назначение пенсии в 50 лет также имеют право женщины, родившие двух и более детей и имеющие страховой стаж не менее 12 лет в районах Крайнего Севера; один из родителей (опекун) инвалида с детства, воспитавший его до восьми лет, комментирует управляющий Отделением ПФР по РБ Фоат Хантимеров.


Также, согласно пенсионному законодательству, на досрочное назначение пенсии имеют право многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет, если четверо детей — в 56 лет, то есть на четыре года раньше обычного пенсионного возраста.


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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: из открытых источников
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