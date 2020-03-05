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Каринэ Хабирова рассказала о благотворительной деятельности и реакции мужа на это

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 31
Рубрика: Общество
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Каринэ Хабирова рассказала о благотворительной деятельности и реакции мужа на это

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова в интервью с редактором журнала «Уфа» рассказала о том, как с юности занимается благотворительностью, и как отреагировал Радий Хабиров, когда только узнал об этом.

Со слов Каринэ, Хабиров сначала вовсе не понял будущую супругу.

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- Когда ты общаешься с человеком, он тебя спрашивает, а где ты, а что ты.

- И его реакция?

- Сначала, думаю, странно смотрел на меня. Не совсем понятно ему было, но потом понял, - прокомментировала первая леди.

Каринэ отметила, что занимается благотворительностью и помощью другим людям в первую очередь, потому что она – женщина.
- Нужно поддержать в себе эту энергию. Только после этого я смогу дать что-то своему мужу, детям и принести какую-то пользу для общества. Все остальное уже складывается после того, как ты достиг своего внутреннего состояния, - сказала Каринэ.

Источник: www.ufa.kp.ru
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