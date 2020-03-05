Каринэ Хабирова рассказала о благотворительной деятельности и реакции мужа на это

- Когда ты общаешься с человеком, он тебя спрашивает, а где ты, а что ты.
- И его реакция?
- Сначала, думаю, странно смотрел на меня. Не совсем понятно ему было, но потом понял, - прокомментировала первая леди.
Каринэ отметила, что занимается благотворительностью и помощью другим людям в первую очередь, потому что она – женщина.
- Нужно поддержать в себе эту энергию. Только после этого я смогу дать что-то своему мужу, детям и принести какую-то пользу для общества. Все остальное уже складывается после того, как ты достиг своего внутреннего состояния, - сказала Каринэ.