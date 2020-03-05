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В Башкирии малолеток уличили в занятиях проституцией

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии малолеток уличили в занятиях проституцией

Местная жительница города Нефтекамск обратилась к журналистам издания «КП-Уфа» с шокирующей находкой. Женщина рассказала, что на сайте знакомств наткнулась на профиль, который продаёт интимные услуги. Возраст девочек, которые предлагают свои секс-услуги, поверг женщину в шок.

В профиле указано, что возраст девушки 19 лет. Однако после общения с «представителем» выясняется, что интимные услуги предоставляют ученицы седьмых-восьмых классов. В начале клиентам о своём реальном возрасте девочки не сообщают, указывая на то, что просто их телосложение «худенькое и миниатюрное».

Школьницы связываются с клиентами через старшую подругу и её товарища, которые забирают себе 40% оплаты за посредничество. Девочки же после встречи с клиентами заявляют о своём возрасте и угрожают подать в суд, если не получат 10-20 тысяч. Жительница Нефтекамска требует, чтобы правоохранительные органы города обратили внимание на проблему.

Источник: bash.news
Фото: Интернет; КП-Уфа.
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