В Башкирии малолеток уличили в занятиях проституцией

Местная жительница города Нефтекамск обратилась к журналистам издания «КП-Уфа» с шокирующей находкой. Женщина рассказала, что на сайте знакомств наткнулась на профиль, который продаёт интимные услуги. Возраст девочек, которые предлагают свои секс-услуги, поверг женщину в шок.







В профиле указано, что возраст девушки 19 лет. Однако после общения с «представителем» выясняется, что интимные услуги предоставляют ученицы седьмых-восьмых классов. В начале клиентам о своём реальном возрасте девочки не сообщают, указывая на то, что просто их телосложение «худенькое и миниатюрное».

Фото: Интернет; КП-Уфа.