Юрий Дудь посчитал "офигенным" стихотворение жителя Стерлитамака о своем городе

В выпуске Юрия Дудя с группой «Грот» было озвучено задание: написать в комментариях несколько классных рифмованных строчек о родной провинции. По условиям конкурса победитель должен получить книгу со стихами рэп-группы и сибирский иван-чай.







3 марта в конце выпуска с Антоном Лапенко самый знаменитый российский интервьюер процитировал наиболее впечатлившее его произведение.

— Я не понимаю, как читается никнейм этого человека. Замечательный человек оставил замечательное стихотворение. По-моему, это офигенно, — сказал ведущий.

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Фото: соцсети

Ты помнишь ночь:Мы были влюблены.За гаражами лаяли собаки.И я сказал: «Глаза твои черны,Как снег в моем родном Стерлитамаке».