Юрий Дудь посчитал "офигенным" стихотворение жителя Стерлитамака о своем городе
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В выпуске Юрия Дудя с группой «Грот» было озвучено задание: написать в комментариях несколько классных рифмованных строчек о родной провинции. По условиям конкурса победитель должен получить книгу со стихами рэп-группы и сибирский иван-чай.
3 марта в конце выпуска с Антоном Лапенко самый знаменитый российский интервьюер процитировал наиболее впечатлившее его произведение.
Мы были влюблены.
За гаражами лаяли собаки.
И я сказал: «Глаза твои черны,
Как снег в моем родном Стерлитамаке».
— Я не понимаю, как читается никнейм этого человека. Замечательный человек оставил замечательное стихотворение. По-моему, это офигенно, — сказал ведущий.
Источник:
proural.info
Фото: соцсети
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