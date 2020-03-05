Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей России летом 2020 года

Россиян в 2020 году ждет так называемое «малиновое» лето, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Газета.ru». Название такого лета обусловлено тем, что окрас температурных карт похож на малиновый цвет.







«Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — добавил синоптик.

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Он также уточнил, что в ближайшее время в России будут наблюдать аномальную погоду, которая стабильно превышает норму. Такая ситуация уже была минувшей зимой и будет в ближайший месяц.Климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом жары не будет, так как природа попытается выровнять перепад температуры после теплой зимы.