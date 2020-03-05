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Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил сегодня Белебей | видео

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 37
Рубрика: Общество
Теги: Белебеевский район
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Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил сегодня Белебей | видео

Радий Хабиров сегодня посетил Белебеевский район. Там он осмотрел обновленный роддом, ремонт которого останавливали из-за некачественно выполненных работ. Глава республики во время рабочей поездки побывал и в городе Октябрьском. Все подробности готов прямо сейчас рассказать Алексей Медведев.

В преддверии праздника весны женщины Белебея получили долгожданный подарок. В городе после 5-летнего перерыва открылся роддом.

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В прошлом году Радий Хабиров распорядился оперативно провести капитальный ремонт здания. Из бюджета республики на эти цели было выделено 180 миллионов рублей. Общая сумма закупленного оборудования — 205 миллионов.

Главный врач Белебеевской ЦРБ рассказал Радию Хабирову как теперь работает обновлённая больница. Акушерско-гинекологический корпус рассчитан на 100 коек. На работу принято 4 врача,13 медсестер, 16 акушерок, открыты вакансии двух врачей акушера-гинекологов.

Сейчас в роддоме 11 пациенток и уже появились первые роженицы. Радий Хабиров заметил, что было бы неплохо сделать переход между роддомом и зданием центральной районной больницы и поручил Минздраву проработать вопрос.

Белебей также стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Теперь в городе появится парк “Поющих родников», местные жители знают это место как городской пруд. Главный архитектор администрации Района рассказала, что проектом предусмотрена полная замена тротуарного покрытия, озеленение, устройство пирса и пляжной зоны.

А ещё здесь появится военно-мемориальный комплекс “Защитникам Отечества». Из регионального и федерального бюджетов на эти цели уже было выделено 113 миллионов рублей. И ещё столько же требуется для второй очереди работ. Радий Хабиров заверил что республика и дальше будет поддерживать строительство объекта культуры. Он поручил министру ЖКХ найти средства на эти цели.

Источник: gtrk.tv
Фото: glavarb.ru
Видео: ГТРК "Башкортостан"
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