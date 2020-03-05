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Проститутка из Уфы Мария Лусникова потребовала отменить штрафы для путан

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Проститутка из Уфы Мария Лусникова потребовала отменить штрафы для путан

Скандальная проститутка из Уфы Мария Лусникова потребовала отменить административное наказание для своих коллег. Женщина осталась недовольна приговором нигерийцу Айо Осиа, которого признали виновным в изнасиловании и самоуправстве. Лусникова намерена бороться дальше. 

Уже несколько дней в социальных сетях обсуждают развязку судебного процесса над нигерийским студентом Айо Осиа. Парня обвинили в изнасиловании уфимской проститутки и самоуправстве. Последняя статья, кстати, была переквалифицирована из "Разбоя". 

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По итогу долгого разбирательства Айо получил 2 года и 4 месяца лишения свободы. С учетом того, что день в изоляторе считается за два, а сам срок ожидания суда считается сроком заключения, студента выпустили на свободу сразу после оглашения приговора. Сразу после освобождения он пошел записывать музыкальный альбом. За решеткой, по его словам, она написал материала на две пластинки. 


Мария Лусникова осталась недовольна приговором. Вместе с адвокатом она намерена подавать на аппеляцию. Помимо этого в социальных сетях она и вовсе потребовала освободить всех проституток от преследования по статье 6.11 Кодекса об административных нарушениях, которая как раз регулирует занятие проституцией. 

Мария Лусникова:

- Хочу обратить внимание на огромную проблему. Я не хочу молчать. Хочу, чтобы статья 6.11 была исключена из КоАП. Хочу, чтобы девчонки не боялись обращаться в полицию. Насилие, грабежи и избиения куда опаснее того, что мы нарушаем всего лишь КоАП РФ. И надо наказывать преступников, а не спешить составить протокол.  

Источник: bash.news
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