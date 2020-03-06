Радий Хабиров наградил фельдшера Разиду Абдееву, бросившуюся на помощь пострадавшим в ДТП

Фельдшеру скорой медицинской помощи, которая стала в одночасье известной на всю республику, присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Башкортостана. Разида Абдеева недавно своими действиями во время массового ДТП привлекла внимание Главы региона. А сегодня Радий Хабиров наградил женщину почетным званием.







Пригласили на торжественный концерт, а вот почему ее место в первом ряду, так и не сказали. О том, что Разиде Абдеевой присвоили звание заслуженного работника здравоохранения, женщина узнает, лишь поднимаясь на сцену. А это те самые кадры массового ДТП на демском КПМ в конце февраля. Именно бригада Абдеевой не проехала мимо.

Это обычный день. Это обычная ситуация, которая бывает у всех в скорой помощи. Поэтому здесь ничего героического, вообще ничего не было. Ну, просто так совпало, наверное, что высветилось. А так это обычная наша работа, все по внутренней инструкции, как положено это.

Фельдшер скорой, первой пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Но, к счастью, в тот день обошлось без жертв. А уже позже Глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, какими должны быть все медицинские работники. Однако женщина себя героем не считает.