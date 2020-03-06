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Паводок-2020: в Башкирии 52 муниципалитета входят в зону затопления | видео

Добавлено: 06.03.20
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Рубрика: Общество
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Паводок-2020: в Башкирии 52 муниципалитета входят в зону затопления | видео

349 населенным пунктам Башкирии угрожает весенний паводок. В 2020 году прогнозируется 10% рост уровня воды по сравнению со статистикой средних лет. Такие опасения были высказаны 6 марта на заседании противопаводковой комиссии, сообщает сайт «РБК-Уфа».

По предварительным данным проблему разлива рек могут почувствовать приблизительно 500 тысяч человек. 52 муниципалитета республики входят в зону затопления. Не угрожает паводок Уфе и Стерлитамаку. Специалисты сверяют показатели воды в снеге каждые пять дней. Ледоход на реках ожидается уже в марте, и это на 8-13 дней раньше показателей прошлых годов. Также осеннее увлажнение почвы на 50-60% выше средних значений. Прогнозов по разливам рек в регионах синоптики пока не дали.

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— Такие же условия у нас были и в 2014 и в 2007 годах. Прогнозирование, какие будут уровни, когда они пройдут, опираясь исключительно на данные, которые имеются на сейчас, – это больше похоже на гадание. Всё зависит от погоды, — сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора. Горохольская.
По данным специалистов «Башгидрометцентра», уровень воды также может повыситься из-за аномально теплой зимы.

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Источник: proural.info
Видео: РБК Уфа
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