В Башкирии сотрудник МЧС накричал на подчиненную, после чего в министерстве исчезли все женщины | видео

Видеопоздравление подготовили женщинам на 8 Марта сотрудники регионального МЧС России. В ролике мужчины обыграли ситуацию с исчезновением женщин в министерстве.





Они пропадают после того, как один из сотрудников ведомства резко раскритиковал работу девушки-коллеги и накричал на нее: «Вы, женщины, даже элементарный документ не можете сделать! Ужас!». После исчезновения женщин мужчинам приходится выполнять всю женскую работу, в столовой вместо горячих обедов — довольствоваться лапшой быстрого приготовления.

«Как вы уже поняли, милые женщины, нам без вас никак! — говорит начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов в видеопоздравлении. — Будьте всегда рядом, оставайтесь всегда красивыми, а мы будем делать все, чтобы сделать вас счастливыми!»



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Мужчины понимают, что так долго они не протянут, и просят у высших сил вернуть им женщин. В конце ролика женщины возвращаются.