7 марта в Уфе состоялся второй ежегодный «Бал маленьких принцесс». В Башкирский государственный театр оперы и балета приехали девочки с ограниченными возможностями здоровья со всей республики и их родители – всего около 500 человек.







Участниц бала с Международным женским днём поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров. В мероприятии также принял участие глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин.









Для юных принцесс праздник начинался прямо в фойе театра. Каждой из них вручали корону и браслет, а приветствовали их сказочные персонажи, в роли которых выступили аниматоры и артисты. Девочек ждала насыщенная программа – волшебное шоу, выступление театра танца, катание на лошадях и ездовых собаках, участие в интерактивном спектакле и сам праздничный бал.На площадке мероприятия также прошли лечебные и реабилитационные мастер-классы, психологический тренинг для родителей от ресурсного центра «Семья», консультации со специалистами министерств и ведомств по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Юных участниц бала приветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

– Добрый день, наши самые прекрасные, самые милые маленькие принцессы! Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что приехали сегодня. Хочу поздравить наших родных, любимых маленьких девочек с 8 марта. Это ваш праздник! В этот день мы, мужчины, должны вас поздравлять, обнимать, ухаживать за вами, дарить подарки. Всё это мы сегодня сделаем, – сказал руководитель региона. – Я восхищаюсь всеми, кто здесь находится. Восхищаюсь вашей стойкостью, желанием хорошо учиться, двигаться, быть активными, красивыми. Хотел бы сказать слова огромной благодарности вашим замечательным мамам – самым сильным, добрым, великодушным и умным. Спасибо вам, милые наши мамочки, за то, что вы у нас есть! Такие праздники мы делаем по всей республике, потому что мы вас очень любим и будем вам помогать. Просто знайте, что мы всегда у вас есть. С праздником!

Фото: ufacity.info