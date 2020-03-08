В Уфе юный автоинспектор поздравил женщин за рулем с 8 Марта

ГИБДД В Уфе юный инспектор движения (ЮИД) поздравил автоледи города с праздником. Мальчик по имени Азамат в форме инспектора ДПС одаривал женщин за рулем тюльпанами, покоряя их сердца на остановке «Горсовет».







По словам сотрудников ГИБДД Башкирии, они хотели сделать прекрасной половине человечества приятное и скреативили с подачей.

— Мы подумали, что это будет очень мило — чтобы женщин поздравлял маленький мальчик в форме, а не взрослый сотрудник, — рассказали в ведомстве. — Его держали все время за руку и на проезжую часть он не выходил. Автомобили останавливали два инспектора, Азамат подходил позже и дарил цветы. К слову, 6 марта исполнилось 47 лет со дня основания движения ЮИД, дату отмечали по всей России. У них похожая форма, как и у настоящих гаишников.

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Фото: ГИБДД по РБ