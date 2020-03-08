Уфимец расписал красками свой автомобиль радуясь рождению дочери
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Житель Уфы расписал свой автомобиль краской из баллончика, радуясь рождению дочери. Красочную машину заметили в одном из дворов города сегодня, 8 марта.
Яркие надписи «Штурмом роддом», «Мчусь за супругой и дочей», а также «Любимая, спасибо за дочь» покрыли почти всю поверхность внедорожника, кроме крыши. Эмоционального водителя поздравили в соцсетях горажане, куда и выложили фотографии прохожие.
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— Поздравляю мужика и его жену! Для тех, кто в танке, краска эта легко смывается и не оставляет никаких следов, — написал один из пользователей.А кто-то поделился, что уже видел эту машину на днях, когда счастливый отец забирал своих девочек домой.
— Я видела эту машину возле 3-го роддома, поздравляю! — написала под постом Ольга.
Источник:
ufa1.ru
Фото: bash.dtp.official / Instagram.com
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