Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфимец расписал красками свой автомобиль радуясь рождению дочери

Уфимец расписал красками свой автомобиль радуясь рождению дочери

Добавлено: 08.03.20
Просмотров: 92
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Уфимец расписал красками свой автомобиль радуясь рождению дочери

Житель Уфы расписал свой автомобиль краской из баллончика, радуясь рождению дочери. Красочную машину заметили в одном из дворов города сегодня, 8 марта.

Яркие надписи «Штурмом роддом», «Мчусь за супругой и дочей», а также «Любимая, спасибо за дочь» покрыли почти всю поверхность внедорожника, кроме крыши. Эмоционального водителя поздравили в соцсетях горажане, куда и выложили фотографии прохожие.

В Уфе иностранец торговал контрафактными сигаретами

Читайте также:

В Уфе иностранец торговал контрафактными сигаретами
— Поздравляю мужика и его жену! Для тех, кто в танке, краска эта легко смывается и не оставляет никаких следов, — написал один из пользователей.
А кто-то поделился, что уже видел эту машину на днях, когда счастливый отец забирал своих девочек домой.
— Я видела эту машину возле 3-го роддома, поздравляю! — написала под постом Ольга.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: bash.dtp.official / Instagram.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Следователи проверили автомобиль пропавшего Артема Мазова на наличие крови
Происшествия
Следователи проверили автомобиль пропавшего Артема Мазова на наличие крови
В Абзелиловском районе Башкирии отец изнасиловал собственную дочь
Происшествия
В Абзелиловском районе Башкирии отец изнасиловал собственную дочь
В Уфе отец избил дочь за то, что та курила кальян с друзьями
Происшествия
В Уфе отец избил дочь за то, что та курила кальян с друзьями
В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage
Происшествия
В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
Происшествия
Кассира Луизу Хайруллину в ближайшее время доставят из Казани в Уфу на допрос
В Уфе автомобиль сорвавшись с домкрата насмерть придавил мужчину
Происшествия
В Уфе автомобиль сорвавшись с домкрата насмерть придавил мужчину
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
В Москве водитель почти сутки не дает эвакуировать свой автомобиль (+1 видео)
Общество / Происшествия
В Москве водитель почти сутки не дает эвакуировать свой автомобиль (+1 видео)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: