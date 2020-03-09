В Уфе прошла художественная акция «Дорогая, ты права»

«Дорогая, ты права» - под таким названием в Уфе прошла необычная художественная акция. На улицы столицы Башкирии вышли жители города с плакатами. Надписями на них уфимцы поздравили любимых женщин с Международным женским днем.



Фото: Участники акции

На плакатах горожане оставляли пожелания и поздравления нестандартными фразами. «С тобой на 7 небе!», «Каждому мужчине – работу, каждой женщине – мужчину!», «Я вынес мусор» и другие. Все плакаты были оформлены вручную.В акции приняли участие горожане всех возрастов и обоих полов. В конце девушки и женщины получили цветы. Акция под тем же названием прошла еще в нескольких городах России.