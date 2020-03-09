Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе прошла художественная акция «Дорогая, ты права»

В Уфе прошла художественная акция «Дорогая, ты права»

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе прошла художественная акция «Дорогая, ты права»

«Дорогая, ты права» - под таким названием в Уфе прошла необычная художественная акция. На улицы столицы Башкирии вышли жители города с плакатами. Надписями на них уфимцы поздравили любимых женщин с Международным женским днем.

В Уфе медики получили задание от начальства самим сшить себе марлевые маски

Читайте также:

В Уфе медики получили задание от начальства самим сшить себе марлевые маски
На плакатах горожане оставляли пожелания и поздравления нестандартными фразами. «С тобой на 7 небе!», «Каждому мужчине – работу, каждой женщине – мужчину!», «Я вынес мусор» и другие. Все плакаты были оформлены вручную.

В акции приняли участие горожане всех возрастов и обоих полов. В конце девушки и женщины получили цветы. Акция под тем же названием прошла еще в нескольких городах России.

Источник: bash.news
Фото: Участники акции
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Нефтекамске юные инспектора дорожного движения поздравили женщин-водителей
Общество
В Нефтекамске юные инспектора дорожного движения поздравили женщин-водителей
В Уфе заложили "Аллею детства"
Общество
В Уфе заложили "Аллею детства"
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
Культура
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
Уфимцы вместе с известным биатлонистом Максимом Чудовым приняли участие в «Зарядке со звездой»
Спорт
Уфимцы вместе с известным биатлонистом Максимом Чудовым приняли участие в «Зарядке со звездой»
Феминистки Уфы устроили массовый пикет
Общество
Феминистки Уфы устроили массовый пикет
В Башкирии действует акция «Погуляй со мной» для поддержки детей-инвалидов
Общество
В Башкирии действует акция «Погуляй со мной» для поддержки детей-инвалидов
В Башкирии дан старт акции «Память народа»
Общество
В Башкирии дан старт акции «Память народа»
В Уфе прошла необычная акция против повышения цен на бензин
Общество
В Уфе прошла необычная акция против повышения цен на бензин
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: