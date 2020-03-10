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Уфимка пожаловалась на мэра города за отвратительную уборку снега

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимка пожаловалась на мэра города за отвратительную уборку снега

Уфимка пожаловалась мэру на него же самого. Она утверждает, что даже при Иреке Яллалове, прошлом градоначальнике, снег на дорогах Уфы чистили получше.

Соответствующее письмо с жалобой на скользкие дороги появилось на сайте электронной приемной в понедельник, 9 марта. Женщина была крайне недовольна катком на улице Бикбая в микрорайоне Сипайлово. По ее словам, на претензии горожан о плохой уборке снега чиновники утверждают, что территория находится в удовлетворительном состоянии. Уфимка призвала мэрию обратить внимание на повышенный травматизм из-за многочисленных падений.

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— Ирек Ишмухаметович Ялалов отличился и попал в анналы истории города тем, что при нем организовывались пикеты с лозунгами: «Ялалов, ешь снег!», — но даже при нем уборка города в зимнее время не была настолько отвратительной, какой она оказалась в период зимы 2019–2020 года, то есть сейчас при вас. Город выглядит как каток для извращенцев. Весь город. Хотелось бы узнать, куда смотрит администрация города Уфы и почему не принимается никаких мер по данному поводу? Вас как мэра не смущает количество травматизма за зиму, включая летальные исходы из-за падения на гололеде?


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Источник: ufa1.ru
Фото: Letters.openrepublic.ru
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